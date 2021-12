Fussball-Talent Oliver Schmidhauser Talent wechselt in die Bundesliga

1 / 6 Der nächste Schweizer in der Bundesliga? Oliver Schmidhauser wechselt im Januar nach Fürth. Bei den Fürthern unterschrieb er einen Lizenzspielervertrag bis 2024. Der 17-Jährige spielte zuletzt für Vaduz im Nachwuchs.

Vom FC Vaduz in die Bundesliga – mit 17 Jahren wagt Oliver Schmidhauser den Sprung nach Deutschland. Vorerst wird der St. Galler in der Jugendabteilung der Fürther zum Einsatz kommen. Dort soll der Stürmer den Abstieg aus der A-Junioren-Bundesliga verhindern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schmidhauser in Deutschland aktiv ist. Der Grund ist einfach, wie er im Gespräch mit 20 Minuten erklärt. «Mein Vater ist von der Arbeit her oft umgezogen und ich bin mitgegangen.» Nach dem Abenteuer bei Hertha Zehlendorf in Berlin wäre er beinahe beim FC Bayern gelandet. «Ich hatte ein Angebot für ein Probetraining beim FCB, damals hat es aber nicht gereicht und sie haben mich an Unterhaching weitervermittelt».

Erste Einsätze in erster Mannschaft von Vaduz

Nach der Rückkehr in der Schweiz spielte er für den FC Vaduz in der höchsten U-17-Liga der Schweiz. «Dort läuft es in dieser Saison ganz gut. In elf Spielen habe ich sieben Tore geschossen und ein paar Assists kommen auch dazu.» In der Länderspielpause im November durfte er gar bei Testspielen mit der ersten Mannschaft agieren. Aufgrund dieser Leistungen wurde Greuther Fürth auf den Stürmer, dessen grosses Idol Karim Benzema ist, aufmerksam. «Ein Scout kam zu einem Spiel, nahm Kontakt mit meinem Berater auf, und nach einem Probetraining habe ich einen Lizenzspielervertrag unterschrieben.» Neben Fürth hatten allerdings auch noch weitere Teams Interesse am Jugendspieler. Vaduz und Sportdirektor Franz Burgmeister legten ihm keine Steine in den Weg.

Im Januar wird das Abenteuer Greuther Fürth beginnen. Sein Kontrakt dauert bis ins Jahr 2024. Mit dem Arbeitspapier sind auch Einsätze für die erste Mannschaft nicht ausgeschlossen. Erstmal will Schmidhauser aber in der U-19-Bundesliga für Furore sorgen. Der 1,87 grosse Juniorenspieler sagt: «Ich bin da, um mit der U-19 den Klassenerhalt zu schaffen.» Er freut sich besonders auf Einsätze gegen den FC Bayern: «Sich gegen die Topteams wie Bayern messen zu dürfen. Deshalb spiele ich Fussball.» Mit einem Lächeln sagt er ausserdem: «Bayern zu zeigen, dass sie damals einen Fehler gemacht haben, wäre super.»

Erstes Mal alleine unterwegs

Mit Nati-Stürmer Cedric Itten, der bei den Kleeblättern in der ersten Mannschaft stürmt, hatte er noch keinen Kontakt. Allerdings haben ihm schon andere Spieler der ersten Mannschaft zum Wechsel gratuliert. Auch sein Fürther-Vorbild Jamie Leweling war dabei. Der 20-Jährige zählt zu den Leistungsträgern und erzielte in der Saison schon drei Bundesliga-Tore und gilt als grosses deutsches Stürmertalent. Schmidhauser: «Er ist auch ein Vorbild von mir. Er durfte oben mittrainieren und hat den Sprung in den Profi-Fussball geschafft.»

Zum ersten Mal wird er sich auch ohne Familie in einem anderen Land durchsetzen müssen. Am Anfang darf er aber im Jugendinternat von Fürth wohnen. Mit 18 muss er sich aber eine eigene Wohnung suchen. «Selber waschen, kochen und vieles mehr, das wird eine grosse Herausforderung», so Schmidhauser. Bislang absolvierte er eine Sport-KV-Schule. Diese wird er nun nicht abschliessen. Dafür wird er nun eine Fernschule als Social Media Manager starten. Da in Fürth oftmals mehrere Einheiten auf dem Programm stehen, kann er dies gut miteinander verbinden, doch sein Traum bleibt klar der Profi-Fussball. Ob er sich diesen erfüllen kann, steht noch in den Sternen.