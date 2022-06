Ronja von Wurmb-Seibel: «Sich News zu verschliessen, ist ein Privileg»

Frau von Wurmb-Seibel, wie sind Sie heute in den Tag gestartet?

Daran kann ich mich nicht erinnern. Wenn Sie mich fragen, was heute die drei wichtigsten, tagesaktuellen Themen in Deutschland sind, muss ich passen. Ich vermeide klassische Nachrichtensendungen und Tageszeitungen. Ich nehme mir viel lieber Zeit, aktiv zu einem Thema zu recherchieren, lese Hintergrundartikel, Sachbücher oder schaue mir Dokus an. Ich weiss natürlich, dass das viel Zeit kostet.