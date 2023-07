Schon bald verwandelt sich das Zürihorn wieder in einen unvergesslichen Open-Air-Kinosaal. Das Allianz Cinema findet jedes Jahr an spektakulären Kulissen statt, wie zum Beispiel an den Ufern des Zürich- und Genfersees. Circa 50’000 Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf viele spannende Vorpremieren, Special Events und Highlights der vergangenen Oscar-Saison freuen. Zudem bietet das Kino am See eine hochklassige Gastronomie an.