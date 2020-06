Automatisiertes Fahren

Sicherheit geht vor!

Moderne Autos fahren immer selbstständiger – das kann die Sicherheit erhöhen, birgt jedoch auch Gefahren.

Bis die ersten selbstfahrenden Autos auf den Markt kommen, wird es noch dauern. Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der das zunehmend automatisierte Fahren neue Herausforderungen für die Verkehrssicherheit bringt. Daher braucht es nicht nur die technische Entwicklung, es braucht auch die Forschung. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU hat als Grundlage dafür einen Bericht zum automatisierten Fahren herausgegeben. Für die BfU ist klar: «Die Sicherheit darf bei aller Begeisterung über die Einführung von automatisierten Fahrzeugen nicht aus den Augen verloren werden». Denn: Jede Automatisierungsstufe bringe neue Probleme.

Automatisierte Fahrzeuge wecken grosse Hoffnungen für die Verkehrssicherheit, weil heute ein Grossteil der Unfälle auf menschliche Fehler zurückzuführen ist. Bis sich aber ein möglicher Sicherheitseffekt zeigt und bis im täglichen Verkehr viele selbstfahrende Autos zuverlässig unterwegs sind, ist noch mit einer langen Übergangsphase zu rechnen, in der es sogar zu mehr Unfällen kommen könnte. Das schreibt die BFU in ihrem neuen Bericht zum automatisierten Fahren.

Die BfU will in den kommenden Jahren verschiedene Untersuchungen initiieren und sich an Forschungskonsortien beteiligen, die sich den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Fahren widmen. In einem ersten Schritt startet ein Projekt zum Testen von automatisierten Notbremsassistenten, dies zusammen mit dem österreichischen Kuratorium für Verkehrssicherheit KFV und der Technischen Hochschule Ingolstadt (D). Weiter eruiert die BFU, wie sich die Fahrausbildung und die Verkehrsinfrastruktur weiterentwickeln müssen, um mit der fahrzeugtechnischen Entwicklung Schritt zu halten. Denn genauso gross wie die Erwartungen an den möglichen Sicherheitsgewinn durch automatisierte Fahrzeuge sind auch die Herausforderungen. Die Sicherheit muss bei aller Begeisterung über die Einführung von automatisierten Fahrzeugen oberstes Gebot bleiben.