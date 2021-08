Marseille-Präsident Pablo Longoria nach Platzsturm sauer

Am Sonntagabend duellierten sich der OCG Nizza und Olympique Marseille im Südfrankreich-Derby.

Nach dem Abbruch des französischen Ligaspiels zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille am Sonntagabend hat OM-Präsident Pablo Longoria die Weigerung gegen die Fortsetzung der Partie gerechtfertigt. Vorangegangen waren Ausschreitungen in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza. «Wir haben entschieden, das Spiel aus Gründen der Sicherheit unserer Spieler nicht fortzusetzen», sagte Longoria dem Sender RMC Sports. «Was heute passiert ist, ist völlig inakzeptabel.»

Marseille-Betreuer schlägt Nizza-Fan nieder

Eine Viertelstunde vor Spielende waren Zuschauer auf das Spielfeld im Allianz Riviera-Stadion in Nizza gestürmt, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Spielern beider Clubs. Bereits seit Spielbeginn waren regelmässig Gegenstände von den Tribünen auf das Spielfeld geworfen worden.

Als in der 75. Minute Marseilles früherer Nationalspieler Dimitri Payet vor einem Eckstoss von einer Plastikflasche am Rücken getroffen wurde, sank er zunächst zu Boden. Dann warf er mit mehreren Plastikflaschen auf Nizza-Fans, andere Teamkollegen schlossen sich ihm an. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Mehrere Nizza-Fans stürmten den Platz und wollten auf die Marseille-Spieler los. Die Ordner waren komplett überfordert. Ein Marseille-Betreuer rannte etwa ins Getümmel und schlug einen Nizza-Fan nieder.