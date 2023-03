McDonald's Schweiz: Preise, Rezepte – und Vegi-Nuggets?

In der Schweiz : Sicherheit, Preise, Rezepte – und Veggie-Nuggets? So plant McDonald’s für 2023

1 / 8 McDonald’s Schweiz hat über die Zukunftspläne informiert. 20min/Celia Nogler Dieses Jahr soll es vier bis sieben Neueröffnungen geben. 2022 waren es sechs bei zwei Schliessungen. 20min/Marco Zangger Im Big Mac hats jetzt mehr Sauce. 20min/Celia Nogler

Darum gehts McDonald’s Schweiz hat 2022 sechs neue Restaurants eröffnet.

Dieses Jahr sollen vier bis sieben weitere dazu kommen.

Auch beim Sortiment solls Änderungen geben.

Bei McDonald’s in Deutschland gibts Veggie-Nuggets, in den USA Happy Meals für Erwachsene – beides könnte es bald auch in der Schweiz geben. «Das sind spannende Themen, das kann ich mir vorstellen», sagte McDonald’s-Schweiz-Chefin Aglaë Strachwitz am Dienstag an einem Medienanlass.

Eine grosse Nachfrage verzeichne McDonald’s bei Veggie, Poulet und scharfem Essen. «Deshalb haben wir jetzt eine Spicy-McChicken-Variante dauerhaft ins Sortiment aufgenommen», so Strachwitz. Am beliebtesten seien aber immer noch Klassiker wie Big Mac und Cheeseburger.

Big Mac mit mehr Sauce

Vergangenes Jahr änderte die Fast-Food-Kette das Rezept des Big Macs. Einen Aufschrei habe es aber nicht gegeben: «Das Brot backen wir jetzt leicht anders, die Zwiebeln legen wir schon beim Grill aufs Fleisch und es hat mehr Sauce. Die Gäste lieben es», sagt Strachwitz.

Ebenfalls gut laufe die McDonald’s-App. Jede vierte Person in der Schweiz nutze sie für Sammeln von Treuepunkten, so Strachwitz. Angaben zu Gästezahlen machte sie im Gegensatz zu den Vorjahren nicht, ebenfalls nicht zum Umsatz und möglichem Gewinn. Der Umsatz sei 2022 aber höher als im Jahr zuvor.

Vier bis sieben neue McDonald’s

Auch zu Preiserhöhungen hielt sie sich bedeckt. «Alle spüren die Inflation, wir haben deshalb die Preisempfehlungen an unsere Lizenznehmer anpassen müssen. Wir geben nicht an, wie viel höher, aber wir haben die Teuerung nicht im ganzen Mass weitergegeben.»

Sechs neue McDonald’s gab es 2022 in der Schweiz: in Romanshorn, Vaduz (Li), im Pilatusmarkt in Kriens, im Emmen Center, in Embrach und im Grüzemarkt in Winterthur. Es gab aber auch zwei Schliessungen: im Stücki Park in Basel und in Triesen (Li).

Dieses Jahr sollen vier bis sieben weitere Restaurants dazu kommen. Insgesamt stieg die Anzahl der Mitarbeitenden um 600 auf 8500, was 3700 Vollzeitstellen entspreche. Der Lohn der Angestellten stieg durchschnittlich um drei Prozent.

200 Tonnen weniger Plastik McDonald’s Schweiz will das Tierwohl erhöhen, wie Chefin Aglaë Strachwitz sagte. So soll der Rindfleischanteil aus Haltung mit regelmässigem Auslauf ins Freie von heute 69 Prozent bis 2025 auf 75 Prozent steigern. Bio-Qualität strebe man aktuell aber nicht an, weil das Angebot für alle Budgets der Kundschaft verfügbar sein solle. Beim Plastik sei es gelungen, den Verbrauch um 200 Tonnen zu reduzieren. Der Verpackungsanteil aus Papier und Karton solle bis 2025 von 95 auf 98 Prozent steigen.

Bei manchen Kundinnen und Kunden müssen die Angestellten untendurch. Vor allem an Wochenenden kommt es laut einer Mitarbeiterin zu unschönen Szenen. «Sie bewerfen uns mit Saucen», so die Mitarbeiterin. Nach einer Spuckattacke auf eine Angestellte in Solothurn reichte McDonald’s Anzeige ein.

McDonald’s fordert Respekt

McDonald’s-Chefin Strachwitz fordert Respekt für die Angestellten. «Sie arbeiten auch zu Zeiten, an denen man lieber zu Hause wäre.» Die Fast-Food-Kette habe deshalb die Schulungen ausgebaut, damit die Angestellten lernen, solche Attacken auf sie nicht persönlich zu nehmen. Ausserdem seien für ihren Schutz schon länger Sicherheitscrews im Einsatz.

McDonald’s bilde derzeit 34 Lernende in der Systemgastronomie aus. Dieses Jahr gebe es 39 Lehrstellen, wovon noch ein paar frei seien. Lizenznehmer Fredy Bruder, der vier Filialen im Kanton Aargau betreibt, bildet Lernende aus. «Das ist eine gute Grundausbildung», so Bruder. Zwar hätten Lernende weniger Lohn als ungelernte Angestellte, dafür hätten sie später die Möglichkeit, weiterführende Schulen zu besuchen.