Ermatingen TG: «Sicherheit und Ruf gefährdet» – Hotel cancelt Event von rechtem Internetradio 

An der Veranstaltung wären unter anderem interne Seminare und Vorträge im Hotel durchgeführt worden. (Symbolbild)

Das Seminarhotel Lilienberg in Ermatingen TG soll eine Veranstaltung des deutschen Internetradios Kontrafunk abgesagt haben. (im Bild: die Villa des Hotels)

Der deutsche Internetradiosender Kontrafunk plante Mitte Oktober in einem Seminarhotel eine Veranstaltung.

Das Seminarhotel Lilienberg in Ermatingen TG soll eine Veranstaltung abgesagt haben, da sie befürchteten, dass der Event «rufschädigend» sein könnte. Mitte Oktober wollte das neu gegründete deutsche Internetradio «Kontrafunk» eine mehrtägige Mitarbeiterveranstaltung für knapp hundert Personen im Hotel durchführen. Neben internen Seminaren wären auch kulturelle Aktivitäten wie Klavierkonzerte oder Vorträge auf dem Programm gestanden. « Die Ostschweiz » berichtete als Erstes über den Vorfall.

«Wir sind weder extremistisch noch radikal»

Als Grund für die Absage – die 20 Minuten vorliegt – gab das Hotel an, dass die Veranstaltungen die «Rücktrittsgründe des Hotels» erfüllen. «Für uns besteht eine begründete Annahme, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit und den Ruf des Lilienberg gefährdet», steht im E-Mail. Für Müller-Ullrich und seinen Internetradiosender, der sich in eigenen Worten als «Stimme der Vernunft» und «Radio des bürgerlichen Mittelstands» bezeichnet, eine Zumutung. «Es kann doch nicht sein, dass ihnen zwei Wochen vor der Veranstaltung in den Sinn kommt, dass sie uns nicht mögen. Wir sind weder extremistisch noch radikal», sagt der Kontrafunk-Gründer.