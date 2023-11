Sicherheit versus Privatsphäre: Debatte um Ortung von Kindern

1 / 1 Das Ausstatten der Kinder mit einem GPS-Sensor ist heute so einfach wie noch nie zuvor. belkin

Darum gehts Eltern nutzen vermehrt Airtags und Smartwatches, um ihre Kinder zu orten.

Pro Juventute sieht darin potenziell negative Auswirkungen auf das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern.

Zusätzliche Sicherheitsbedenken werden durch die kontinuierliche Überwachung hervorgerufen.

Es besteht die Sorge, dass die Rechte der Kinder auf Privatsphäre beeinträchtigt werden könnten.

Es ist bereits nach zwölf Uhr, und das Essen auf dem Tisch wird langsam kalt. Doch wo die Kinder bleiben, ist nicht klar. Ein Moment, der für Mütter und Väter nicht nur mühsam ist, sondern auch schnell einen Schrecken einjagen kann. Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn ihr Kind alleine nach Hause läuft. Doch dank der heute verfügbaren technologischen Mittel soll dem ein Ende bereitet werden. Immer häufiger rüsten Eltern ihre Kinder mit einem Airtag oder einer Smartwatch aus, sodass sie sie ganz leicht über ihr Handy orten können.

Ein Gefühl von Sicherheit

Eine Leserin der «Südostschweiz» sagt wie folgt: «Ich habe am Rucksack meines Sohnes einen Airtag angebracht. Wenn er mal länger nicht nach Hause kommt, bin ich schon beruhigt, wenn ich kurz nachschauen kann, wo er ist, und dann sehe, dass sich der Punkt auf der Karte Richtung zu Hause bewegt.»

Der Verband der Lehrpersonen in Graubünden berichtet, dass es in vereinzelten Fällen bereits so weit geht, dass Kinder ihren Eltern auf dem Schulweg ein Foto zusenden müssen, um zu zeigen, dass es ihnen gut geht.

Kinder dürfen Geheimnisse haben

Die gemeinnützige Stiftung Pro Juventute steht dieser Technik kritisch gegenüber. Die Mediensprecherin Anja Meier sagt: «Es ist verständlich, dass Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen und sich durch solche Geräte mehr Sicherheit erhoffen. Smartwatches zur Lokalisierung sollten jedoch mit Bedacht eingesetzt werden.» Dabei sei besonders wichtig, die Rechte der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Jedes Kind habe das Recht auf Privatsphäre und dürfe auch Geheimnisse haben.

Ausserdem mag die Vorstellung, immer genau zu wissen, wo das eigene Kind ist, in erster Hinsicht ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Jedoch mag dieses Gefühl oft täuschen. «Wer ständig überprüft, was das eigene Kind gerade so treibt, stellt sich auch ständig vor, was ihm alles passieren könnte», so Meier.

Weniger Kontrolle, mehr Kommunikation

Kinder, die rund um die Uhr von ihren Eltern überwacht werden, entwickeln möglicherweise das Gefühl, dass ihren Eltern das Vertrauen fehlt. Fehlt dieses Vertrauen, könnten Kinder dazu ermutigt werden, diese Kontrollmassnahmen absichtlich zu umgehen, was genau das Gegenteil von dem bewirken könnte, was ursprünglich erreicht werden sollte.

«Anstatt einer ständigen Überwachung empfiehlt Pro Juventute Eltern, frühzeitig und regelmässig mit ihren Kindern über mögliche Gefahren zu sprechen», sagt Meier. Dadurch gewinnen Kinder an Selbstständigkeit, und ihr Vertrauen sowie der Austausch mit ihren Eltern wird gestärkt.

Das sagt die Polizei

Wie die Kantonspolizei St. Gallen sagt, steht dem Orten der eigenen Kinder aus polizeilicher Sicht nichts im Weg. Grundsätzlich geht es dabei um die Sicherheit der Kinder, die dadurch verbessert wird, was somit in erster Linie nichts Schlechtes bedeutet. «Der Staat hat damit aber nichts zu tun; diese Entscheidung liegt alleinig bei den Erziehungsberechtigten», so der Polizeisprecher Hanspeter Krüsi.

In den vergangenen Jahren ist es im Kanton St. Gallen nicht mehr zu unaufgeklärten Vermisstenmeldungen von Kindern gekommen. Krüsi erläutert: «Meist rufen uns besorgte Elternteile an, weil ihr Kind nicht pünktlich zu Hause erschienen ist. In solch einem Fall setzen wir alle möglichen Mittel ein, um die vermisste Person zu finden. Im Normalfall liegt die Ursache aber bei einem einfachen Missverständnis.»

