Bundeshaus: Sicherheitsbeauftragter räumt Fehler ein

Brigitte Häberli Koller ging bei der Evakuation des Bundeshauses vergessen. Hier nimmt sie an der Herbstsession im Bundeshaus am 20. September 2021 teil.

Wegen des «verdächtigen Verhaltens eines Mannes» ist der Bundesplatz in Bern am Dienstag grossräumig abgesperrt worden.

Am Dienstag musste das Bundeshaus evakuiert werden, weil ein offenbar geistig verwirrter Mann in Militärkleidung sich auffällig verhalten hatte. In einer mehrstündigen Polizeiaktion wurde daraufhin unter anderem sein Auto nach Sprengstoff abgesucht. Der Bundesplatz war weiträumig mit Trams als Splitterschutz abgesperrt worden. Erst kurz nach 19 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Doch an der Evakuierung wurde schnell Kritik laut, insbesondere weil mehrere Personen vergessen gingen.