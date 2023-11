Sicherheitsgründe: Zermatt-Abfahrt vom Samstag wegen zu viel Neuschnees abgesagt

Wie die FIS am frühen Morgen via X mitteilt, ist die Männer-Abfahrt vom Samstag abgesagt. Dies, weil in der Nacht zu viel Neuschnee gefallen ist. Hinzu komme der Wind, teilt die Rennleitung mit. Eine sichere Abfahrt ist so nicht möglich. Jetzt hoffe man auf den Sonntag und bessere Verhältnisse, um ein Rennen durchführen zu können. Eine Besserung ist aber nicht in Sicht. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Organisatoren mit dem Wetter zu kämpfen.