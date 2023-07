Oberwil BL: Der Sicherheitshalt hatte nichts genützt

Die BMW-Lenkerin nahm dem Lieferwagen trotz Sicherheitshalt den Vortritt, was zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen führte. Die Beifahrerin des Lieferwagens wurde dabei leicht verletzt.

Bei der Mündung der Stephan Gschwind-Strasse in die Hauptstrasse kam es am Samstagmorgen zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem Lieferwagen.

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen acht Uhr im Einmündungsgebiet Stephan Gschwind-Strasse in die Hauptstrasse in der Baselbieter Gemeinde Oberwil ein Zusammenstoss zwischen einem grauen BMW und einem weissen Lieferwagen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte, wurde dabei eine Person leicht verletzt.