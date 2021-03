«Offenkundige Misshandlung» : Sicherheitskräfte in Myanmar schlagen und verhaften polnischen Journalisten

Robert Bociaga, der für die Deutsche Presse-Agentur arbeitet, ist in Myanmar festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte sollen den Journalisten auch verletzt haben. Sein Gesundheitszustand ist unklar.

Sicherheitskräfte haben in Myanmar einen polnischen Journalisten festgenommen, der für die Deutsche Presse-Agentur (DPA) tätig ist. Robert Bociaga sei am Donnerstag in Taunggyi, der Hauptstadt des Shan-Staats, von Soldaten inhaftiert worden, berichteten das Portal Myanmar Mix, das Nachrichtenunternehmen Khit Thit Media und zahlreiche Nutzer in sozialen Netzwerken.