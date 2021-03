Nun hat die Armee ist eine Sicherheitslücke in der Lernplattform entdeckt.

Das System war am Anfang überlastet, dann fielen beim Eintrittstest 30 Prozent der Prüflinge durchgefallen.

Ein registrierter Nutzer der Plattform hat der Datenschutzstelle des Bundes Ende Februar gemeldet, dass er im LMS VBS eine Möglichkeit gefunden hatte, Daten wie beispielsweise Mailadressen oder Personalnummern von im LMS registrierten Benutzerinnen und Benutzern einzusehen, schreibt die Armee in einer Medienmitteilung.

Das Projekt startete am 18. Januar jedoch etwas holprig, wie 20 Minuten damals berichtete. Denn zahlreiche Rekruten konnten zunächst im E-Learning-Tool gar nicht erst einloggen : «Seit zwei Stunden versuche ich verzweifelt, mich online im sogenannten ‹LMS Lernsystem› anzumelden. Jedoch ist dieses total überlastet», erzählte Rekrut Pascal*. «Die RS hat für die Rekruten im Homeoffice nicht so begonnen, wie wir uns das vorgestellt hatten», gab Armeesprecher Stefan Hofer zu.

Nach drei Wochen im Homeoffice rückten schliesslich am 8. Februar die rund 5000 Rekruten in die Kasernen ein. Dabei fiel jeder dritte beim Eintrittstest durch. «Von den Rekruten, welche die ersten drei RS-Wochen im Distance Learning zuhause waren, haben 70% den LMS-Test bestanden», teilt die Armee auf Anfrage mit. «Die restlichen 30% müssen etwas nacharbeiten, damit in wenigen Tagen alle Rekruten auf dem gleichen Wissensstand sind.»