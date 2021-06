Seilbahnen könnten abstürzen - «Sicherheitslücke ist auf menschliches Versagen zurückzuführen»

Betroffen sind etwa Bahnen in Flims Laax Falera, Davos, im Engadin oder in Grindelwald.

Wie aus einem Untersuchungsbericht der Sust hervorgeht, sind auch in der Schweiz Seilbahnabstürze möglich. So gebe es Sicherheitsdefizite bei Klemmen von Gondeln und Sesseln.

Auch in der Schweiz sind schwere Seilbahnunglücke möglich: Das geht aus einem Untersuchungsbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust vor, wie die Konsumentenzeitschrift Saldo berichtet. Im Schlussbericht der Sust über den Absturz eines 4-er Sessels vom 11. Februar 2016 in Flumserberg (SG), warnte die Sust das zuständige Bundesamt für Verkehr (BAV) vor einem «Sicherheitsdefizit» bei den Klemmen von Sesseln und Gondeln, welche die Bahnen am Seil befestigen. Trotz offener Klemme könnten die Seilbahnen abfahren, sollte die Überwachungstechnik versagen.