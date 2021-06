Sicherheitslücke wurde absichtlich in Millionen Handys eingebaut

Ein Bericht zeigt, dass er wohl absichtlich geschwächt wurde, um eine Hintertür in die Sicherheitssysteme von Handys einzubauen.

In der Vergangenheit war dies aber nicht immer der Fall.

Wer mit dem Smartphone im mobilen Netz surft, wiegt sich normalerweise in Sicherheit.

Konkret geht es um den Verschlüsselungsalgorithmus, der GEA-1 genannt wird. Ein solcher Algorithmus ist eigentlich dazu gedacht, Daten, die verschickt werden, für Aussenstehende so zu verschlüsseln, dass sie nicht geknackt werden können. Wie die « Süddeutsche » nun aber berichtet, war diese Verschlüsselung absichtlich viel leichter zu knacken als bisher angenommen.

«Seit Jahrzehnten nicht mehr zeitgemäss»

Bei der GEA-1-Verschlüsselung handelt es sich um eine Technologie, die für 2G-Mobilfunk verwendet wird. Dabei handelt es sich zwar um eine ältere Technologie wie bei 3G, 4G oder 5G, die momentan hauptsächlich verwendet werden, gänzlich obsolet ist 2G aber noch nicht. Zwar hat die Swisscom ihr 2G-Netzwerk im April 2021 abgeschaltet, die Sunrise bietet aber mindestens bis Ende 2022 nach wie vor den 2G-Standard an, wie auf ihrer Website informiert wird. Salt hat das 2G-Netzwerk allerdings ähnlich wie die Swisscom bereits lahmgelegt.

Für Laien unbrauchbar

Viel eher sei es wahrscheinlich, dass in den Gremien der Branche bewusst entschieden wurde, eine Hintertür in die Handynetze einzubauen. So habe man offensichtlich versucht, GEA-1 stark aussehen zu lassen, bei näherer Betrachtung sei dies aber nicht der Fall. Dies bestätigt auch das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) gegenüber der «Süddeutschen»: «GEA-1 wurde 1998 entwickelt, als wir Exportkontroll-Regeln hatten, die die Stärke begrenzten», heisst es. Das Resultat war, dass Millionen von Nutzerinnen und Nutzern über Jahre hinweg beim Surfen schlecht geschützt waren.