Gewalt verurteilt : Sicherheitsrat fordert Zurücknahme des Putsches in Myanmar

Das höchste Uno-Gremium verlangt vom Militär in Myanmar einen Stopp der Gewalt. Die USA verhängen Strafen gegen zwei erwachsene Kinder des Juntachefs.

Der Weltsicherheitsrat hat Myanmars Militärmachthaber einstimmig zu einer Rückkehr zur Demokratie aufgerufen. In einer Stellungnahme appellierten alle 15 Mitglieder des höchsten Uno-Gremiums am Mittwoch an die Putschisten, Zurückhaltung zu beweisen – Gewalt gegen friedliche Protestierende verurteilten sie.