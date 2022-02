Stadtrat muss zustimmen – Sicherheitsvorsteherin will Vorwürfe gegen Polizeiführung untersuchen

1 / 1 Bei der Stadtpolizei Winterthur kam es innerhalb von sieben Monaten zu zwei Suiziden von Polizisten. LAB

Katrin Cometta, Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt der Stadt Winterthur, will die Vorfälle um zwei Suizide von Quartierpolizisten untersuchen lassen: «Als Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt habe ich aufgrund der Vorfälle beim Stadtrat einen Antrag auf eine umfassende Administrativ-Untersuchung gestellt», sagt sie gegenüber 20 Minuten. «Dazu gehört auch die Untersuchung der beim ersten Vorfall ergriffenen Massnahmen.»

Was war passiert? Obwohl sie nur wenige Jahre vor ihrer Pensionierung standen, nahmen sich zwei Quartierpolizisten der Winterthurer Stadtpolizei das Leben. Im letzten Juli kam es zum ersten Suizid, bei dem ein Polizist nach einem Wanderausflug in die Berge lange Zeit vermisst worden war – erst später wurde klar, dass er Suizid begangen hatte. Vergangenen Freitag nahm sich dann ein weiterer Polizist auf dem Polizeiposten das Leben. «Ich kann bestätigen, dass sich am Freitag, 11. Februar 2022, ein Mitarbeiter von der Stadtpolizei das Leben genommen hat und dass vor sieben Monaten ein Mitarbeiter desselben Bereichs sich bereits das Leben genommen hat», sagt Cometta.

Beide Todesfälle von langjährigen Mitarbeitern schockierten das Korps zutiefst. «Die Trauer und Betroffenheit sind gross. Die Betreuung der Mitarbeitenden steht für mich derzeit an erster Stelle. Alle Mitarbeitenden der Stadtpolizei und die Hinterbliebenen werden im Moment, wie bereits im Juli, von einem Careteam betreut.»

Kritik an Führungsetage

Aus dem Korps wird nun massive Kritik an der Führungsetage laut. In einem internen Brief fordert der Polizeibeamtenverband Winterthur (PBV) die Departementsvorsteherin Katrin Cometta und die Bereichsleitung der Stadtpolizei dazu auf, Führungsfehler einzugestehen: «Wir haben darin zum Ausdruck gebracht, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Schuld in der Führungskultur und im Verhalten einzelner Personen sehen. Wir möchten, dass jetzt Verantwortung übernommen wird», zitiert der «Blick» den PBV. «Wir sprechen von Schock, Trauer, aber auch von Wut.»

Jener Polizist, der sich am Freitag das Leben nahm, liess sich wegen Probleme mit dem Vorgesetzten in den Innendienst versetzen. «Er war ständiger Kritik ausgesetzt und man sagte ihm, der Fehler liege bei ihm. Mit über 60 Jahren sollte er sich komplett ändern, weil offenbar nichts gut genug war», bezieht sich der «Blick» auf eine weitere Quelle. Die Folgen waren ein Burnout – und schliesslich der Suizid. In beiden Fällen gilt für sämtliche Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

