Bronze-Spiel am Freitag - Heidrich/Vergé-Dépré im Olympia-Halbfinal chancenlos

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépre unterliegen im Olympia-Halbfinal dem US-Duo Ross/Klineman deutlich in zwei Sätzen. Damit spielen die Schweizerinnen am Freitagmorgen um Bronze.

Es wird nichts mit der ersten Olympia-Medaille für ein Schweizer Frauen-Duo. Zumindest noch nicht. Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépre kassieren im Beachvolley-Halbfinal gegen Ross/Klineman (USA) eine klare Zweisatz-Niederlage, bei welcher die Schweizerinnen nie richtig den Tritt finden.

Von Anfang an sind die US-Amerikanerinnen eine Nummer zu gross. Zur Mitte des Startsatzes liegen die Favoriten bereits 12:5 in Führung. Allmählich finden Heidrich/Vergé-Dépré zwar den Tritt in die Partie, der erste Satz geht mit 21:12 aber deutlich an die USA.

Starke US-Amerikanerinnen

Auch wenn die beiden Schweizerinnen nicht ihren besten Tag einziehen, ihre Gegnerinnen stellen ihre überragende Form auch immer wieder mit starken Punkten unter Beweis. Erst einen einzigen Satz haben April Ross und Alix Klinemann in bisherigen Olympia-Turnier abgegeben. Dabei bleibt es auch.

Im zweiten Satz können Heidrich/Vergé-Dépré zunächst besser mithalten – und trotzdem ziehen ihre Gegnerinnen wieder früh davon. Das 8:15 aus Schweizer Sicht ist dann die Vorentscheidung. Am Schluss geht auch der zweite Umgang mit 21:11 klar an die US-Amerikanerinnen

Bronze-Spiel am Freitag

«Wir haben einfach keine gute Leistung gezeigt», meint Vergé-Dépré nach Spielende im SRF-Interview. «Nun müssen wir schnell analysieren, was alles falsch gelaufen ist. Wir haben hier noch etwas zu holen.»

Am Freitagmorgen haben Heidrich/Vergé-Dépré ihre zweite Chance auf olympisches Edelmetall. Im kleinen Final spielt das Schweizer Duo um Bronze. (law)