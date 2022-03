Riesenslalom Kranjska Gora – Marco Odermatt führt nach dem 1. Lauf – grosse Kristallkugel in Griffweite

Nach Rang 2 am Samstag liegt Marco Odermatt beim Riesen von Kranjska Gora nach dem 1. Durchgang auf Sieges- und Gesamtweltcupkurs. Den 2. Lauf gibts ab 12.30 Uhr live.

Wenn das so weiter geht, können wir alle Rechenspiele sein lassen: Marco Odermatt ist im 1. Lauf von Kranjska Gora das Mass aller Dinge. Bringt er einen nur annähernd so guten 2. Lauf ins Ziel, wird ihm nach dem Gewinn der Riesen-Kristallkugel am Samstag auch die grosse Kristallkugel des Gesamtweltcups nicht mehr zu nehmen sein.

Der 24-Jährige startete als Zweiter ins Rennen und nutzte die Fehler des Riesen-Asses Alexis Pinturault aus: Über eine Sekunde Vorsprung auf den Franzosen waren es im Ziel. «Es war ein sehr guter erster Lauf», sagte «Odi» nach seiner Fahrt gegenüber SRF. Eine Halbzeitführung sei immer schön, aber man habe auch gesehen, dass man in gewissen Passagen schneller fahren kann.

Wenn das nicht mal eine Ansage ist. An nahesten dran an Odermatt kommt im ersten Durchgang der Deutsche Alexander Schmid (0.22 Sekunden Rückstand). Auch der Norweger Henrik Kristoffersen auf Zwischenrang 3 (+0.30) und der Schweizer Teamkollege Gino Caviezel auf Zwischenrang 4 (+0.32) sind noch gut dabei. Die übrigen Schweizer: Justin Murisier auf 8 (+0.80), Loïc Meillard auf 11 (+1.04) und Daniele Sette auf 25 (+2.43).

Den zweiten Lauft gibts ab 12.30 Uhr live auf 20 Minuten. (sih)