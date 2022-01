Prügel vom Parlament – «Sichtlich erschüttert und totenbleich – für mich sah Boris völlig fertig aus»

Boris Johnson hat sich nach einer Gartenparty in seinem Amtssitz in der Pandemie entschuldigt.

Die Opposition forderte am Mittwoch im Parlament in London lautstark Boris Johnsons Rücktritt. Auch aus den eigenen Reihen kamen erste Rufe nach einem Amtsverzicht.

Vorausgegangen waren Berichte über eine Gartenparty in Johnsons Amtssitz am 20. Mai 2020 während des ersten Lockdowns. Der Sender ITV zitierte eine Einladung von Johnsons Büroleiter an etwa 100 Mitarbeiter: «Bringt Euren eigenen Alkohol mit.»

Johnson räumte bei der Befragung erstmals ein, an der Veranstaltung teilgenommen zu haben. «Als ich am 20. Mai 2020 kurz nach 18 Uhr in diesen Garten ging, um mich bei Gruppen von Mitarbeitern zu bedanken, bevor ich 25 Minuten später wieder in mein Büro ging, um weiterzuarbeiten, glaubte ich ausdrücklich, dass dies ein Arbeitstreffen war», sagte Johnson.