Siders VS: 23-Jährige wird auf Fussgängerstreifen angefahren – tot

Ein 44-jähriger Autofahrer war am letzten Montagnachmittag auf der Route de Sion in Siders unterwegs. Auf der Höhe eines Fussgängerstreifens kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem Auto und einer jungen Frau, welche die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte. Durch den Aufprall stürzte sie schwer zu Boden.

Die schwerverletzte Frau wurde mit einer Ambulanz ins Spital von Sitten transportiert, wo sie am darauffolgenden Mittwoch ihren Verletzungen erlag, wie die Walliser Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Beim Opfer handelt es sich um eine 23-jährige portugiesische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Kanton Freiburg. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.