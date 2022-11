Scheidung von Sido hat Charlotte Würdig viel Mut gekostet

Addio Amore! : Sido und Charlotte Würdig liessen sich scheiden – danach gings zum Italiener

Doch sie ist zuversichtlich, was die Zukunft bringt, und meint, dass sie mit ihrem Ex weiterhin eine enge Beziehung pflege. Nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Kinder.

Dabei offenbarte die TV-Persönlichkeit, dass das Aus für sie schmerzhaft und schwierig war: «Eine Scheidung erfordert allen Mut, den man aufbringen kann. Ich würde sogar sagen, mehr als die Hochzeit», erklärte sie und holte weiter aus: «In dem Moment, wo du deine Unterschrift unter die Scheidungsurkunde setzt, landet alles, wovon du als Paar geträumt hast, was du gemeinsam aufbauen wolltest, in einer anderen Broschüre.»

Sido sei wegen Scheidung überrascht gewesen

Den Entscheid, getrennte Wege zu gehen, habe sie gefällt. «Wenn eine Frau die Scheidung einreicht, hat sie es sich reiflich überlegt, dann hat sie lange um die Liebe gekämpft und geht meistens still und leise, aber endgültig», erzählte Charlotte. Für ihren Ex kam dieser Beschluss schon ein wenig überraschend: «Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet.»

Während viele andere geschiedene Paare eine Art Scheidungsparty veranstalten, um ihre neugewonnene Freiheit zu zelebrieren, sei Würdig alles andere als zum Feiern zumute gewesen: «Auf dem Weg nach Hause dachte ich: Okay, du bist allein, aber nicht einsam. Du bist traurig, und doch voller Tatendrang, weil jetzt eine neue Epoche beginnt. In dem Moment war ich nicht in meiner Mitte. Es macht was mit dir.» Dennoch sei es die richtige Entscheidung gewesen.