Zürich: Frau wird des Diebstahls beschuldigt, obwohl Überwachungsvideo ihre Unschuld beweist

Es war nicht ihr erster, aber vielleicht ihr letzter Besuch im Secondhand-Shop Fundsachenverkauf.ch im Zürcher Kreis 2. Denn bei einem Einkauf Ende Juli machte die gebürtige Peruanerin, welche schon seit Jahren in der Schweiz lebt, eine weitaus unschöne Erfahrung in diesem Geschäft, in dem sie laut eigenen Aussagen schon oftmals eingekauft hatte.

Das ist passiert

«Nachdem ich meinen Einkauf bezahlt und in meiner Tasche verstaut hatte, ging ich mit meinem dreijährigen Sohn zum Ausgang, wo plötzlich der Alarm losging», erzählt N. Die 44-Jährige ging deshalb zurück zur Kasse. Dort stellte sich heraus, dass zwei Knieschoner zum Skaten, welche sich in ihrer Tasche befanden, nicht eingetippt worden waren. «Sofort warf man mir vor, diese Dinge gestohlen zu haben.» Wie N. weiter erzählt, sagte man ihr, dass die Überwachungskamera den Diebstahl beweisen würde.

N. wehrte sich und verlangte eine Erklärung: «Ich wollte wissen, warum man mich weiterhin wie eine Kriminelle behandelte.» Anstatt die Sache in Ruhe zu klären, wandte sich dann aber ein weiterer Verkäufer gegen die Frau und ihren weinenden Sohn: «Es ging so weit, dass der Verkäufer ganz nah an mich herantrat, mir ins Gesicht schrie und mich mit der Drohung, die Polizei zu rufen, aus dem Laden warf», so N. «Man behandelte mich vor meinem Sohn wie eine Kriminelle», erinnert sich die Frau. Auf der Strasse sei dann auch sie in Tränen ausgebrochen: «Ich war verzweifelt.»