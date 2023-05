Eklat im Waadtländer Grossrat: Vorwurf der sexuellen Belästigung

Eine Sitzung des Waadtländer Grossen Rats musste am Dienstag aufgrund eines Tumultes abgebrochen werden. Eine Linke-Grossrätin bezichtigte ihren Kollegen der sexuellen Belästigung , woraufhin dieser empört reagierte und eine Entschuldigung verlangte. Weil diese nicht kam, konnten die Verhandlungen des Grossen Rats nicht weitergeführt werden, wie «20 Minutes» berichtete.

Am Dienstag kam es während einer Sitzung des Waadtländer Grossrates zu einem grossen Tumult.

Angezettelt wurde der Tumult während einer Debatte über die ehemaligen Besetzer des Mormont-Hügels. Dieser wurde im März 2021 im Zuge eines Protests gegen die Erweiterung eines Steinbruchs des Baustoffkonzerns Holcim in Eclépens besetzt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung prangerte der FDP-Politiker Jean-Luc Bezençon die juristischen Schwierigkeiten von Mathilde Marendaz, einer Abgeordneten der linken Partei Ensemble à Gauche (EàG), an. Gegen Marendaz läuft eine Strafanzeige des Waadtländer Gendarmerie-Verbandes, weil sie im März auf Instagram ein Bild postete, in dem sie ein Schild trug, auf dem das Kürzel ACAB (Deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) zu lesen war.