Am 15. Januar 2019 wurde ein Schweizer wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vom Strafgericht Basel-Stadt schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, in der damals noch gemeinsamen Wohnung Sex mit seiner Ex-Partnerin gegen ihren Willen gehabt zu haben. Am Morgen danach soll er die Chinesin, die er wahrscheinlich in einem Sexbetrieb kennen lernte, auch zum Oralverkehr gezwungen haben. Dagegen habe sie sich gewehrt und sich durch einen Biss in seinen Penis schliesslich befreit.