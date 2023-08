Kreuzlingen: Frau bleibt auf Gleisen stecken – Zug prallt gegen Auto

Am Mittwochnachmittag prallte ein Zug von Thurbo mit einem Auto zusammen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, prallte in Bottighofen TG ein Zug mit einem Auto zusammen, wie die Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wollte eine 37-jährige Frau mit ihrem Auto vom Parkplatz Mühlepark aus auf der Seestrasse in Richtung Hauptstrasse fahren.