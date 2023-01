38 Millionen Jahre alte Blüte in Bernstein entdeckt

Millionen Jahre alt, gross und mit mehreren Pollenkörnern: Eine aussergewöhnliche Blüte in Bernstein ist von zwei Wissenschaftlerinnen neu analysiert worden. Laut Eva-Maria Sadowski vom Museum für Naturkunde Berlin und Christa-Charlotte Hofmann von der Universität Wien handelt es sich mit knapp drei Zentimetern Grösse um die grösste je in Bernstein entdeckte Blüte. Sie hat einen Durchmesser von 28 Millimetern – also etwa dreimal mehr als bei den meisten in Bernstein eingeschlossenen Blüten.