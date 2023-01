Arbon TG: Ehemaliger Profi MMA-Kämpfer trainiert Problemkinder

Durch Kurzfilme, Programme in Schulen und Song-Kooperationen will sich der 36-Jährige zusammen mit seinem Team gegen Diskriminierung starkmachen und Kindern auf die richtige Bahn verhelfen.

Mirhad Babic ist ein ehemaliger MMA-Kämpfer und Flüchtling des jugoslawischen Krieges. Als der gebürtige Bosnier im Kindesalter in die Schweiz kam, hatte er Mühe, sich hierzulande einzuleben. «Ich musste viel Diskriminierung und Mobbing erleben. Ich war in meiner Kindheit und Jugend sehr ruhig und zurückhaltend», so der 36-Jährige zu 20 Minuten.

Der heutige Marital-Arts-Lehrer widmete sich zunächst nur dem Kampfsport, damit er sich bei seinen Mobbern rächen konnte und nicht jegliche Diskriminierung still hinnehmen musste. Daraus folgte eine lange Karriere, in der er unzählige Amateur-Kämpfe bestritt und auch einige Profikämpfe absolvierte. Angefangen hat diese Karriere nicht mit MMA, sondern mit Sportarten wie Karate, Thaiboxen und Ju-Jutsu.

«Das Kämpfen ist mir mittlerweile egal»

«Mittlerweile ist mir das Kämpfen egal», erzählt Babic. Er möchte sich vor allem darauf konzentrieren, Kindern und Jugendlichen, welche dieselben Schwierigkeiten haben, die er auch hatte, zu helfen. «Mein Mentor hat mir damals die Mentalität eines Kampfsportlers beigebracht, also in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht die Fassung zu verlieren», so der Arboner. Diese Einstellung will er seinen Schülern nun auch vermitteln. Darum bietet der 36-Jährige in seinem Gym, das er seit 2018 führt, kostenlose Kampfkurse für Kinder und Jugendliche an, die aus schlechten finanziellen und familiären Verhältnissen stammen.