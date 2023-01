Zechprellerei: «Sie brauchten unser Geld offenbar nicht – also sind wir gegangen»

Sie hätten das Restaurant langsam verlassen und zurückgeschaut, in der Erwartung, dass jemand ihnen nachläuft. Doch das war nicht der Fall.

Was tun, wenn man gehen will und nicht zahlen kann? Knigge-Expertin erklärt.

Ein Paar will im Restaurant zahlen und wartet über eine halbe Stunde. Dann verlassen sie das Restaurant.

Silvano Müller brauchte einen Moment, bis er begriff, worum es geht. Kurz nach Weihnachten rief die Polizei ihn an und sagte, es gehe um einen Fall von Zechprellerei. Silvano arbeitet selber in der Gastronomie und glaubte, einer seiner Gäste habe nicht bezahlt. Doch dann dämmerte ihm, dass er in diesem Fall Beschuldigter ist.