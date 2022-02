«Brand New» mit Emeli Sandé - Sie bringt uns den Optimismus, den wir jetzt brauchen

«Brighter Days» liefert den Optimismus, den wir jetzt brauchen

«Mit diesem Song bringt Emeli Sandé den Soul und Gospel zurück», schwärmt «Supreme Show»-Host Moe. Die Künstlerin selbst sieht «Brighter Days» als «Erinnerung an unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und unsere eigene Realität zu formen», so das Pressestatement.

Sie ist wunderbar wandelbar

Sie erinnert: Gut Ding hat Weile

Ihr Sound ist zeitlos

«Die Singer-Songwriterin hat 2012 mit ‹Read All About It› eine Ballade auf den Musikmarkt gehauen, die heute als zeitlos gilt», erklärt Moe. Dasselbe gelinge der Musikerin auch heute wieder: «Vier Akkorde und eine Wahnsinnsstimme – mehr braucht es für Emeli Sandé nicht, um einen Evergreen zu schreiben.» Die Lehre: Wer die Basics beherrscht, hat halb gewonnen.

Wir sind nicht die Einzigen, die Sandé feiern

Ihr Debüt «Our Version Of Events» verkaufte weltweit über 5,4 Millionen Tonträger und war damit in ihrer britischen Heimat gleich zwei Jahre in Folge – 2012 und 2013 – das meistverkaufte Album des Jahres.

Neben vier Brit Awards nahm die Musikerin 2018 einen MBE (kurz für: Member of the Order of the British Empire) für ihre Dienste im Bereich Musik entgegen. Seit 2019 ist sie Kanzlerin der University of Sunderland.