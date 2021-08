My Lovestory - «Sie dachte, ich ghoste sie – dabei lag ich im Koma!»

1 / 9 Samuele (19) und Vanessa (18) haben sich vor über einem Jahr auf der Internet-Plattform Instagram kennengelernt. Privat Sie haben bereits einige Höhen und Tiefen hinter sich, sind seit neun Monaten ein Paar. Privat Einen Tag nach ihrem ersten Date hatte Samuele einen dermassen schweren Töffunfall,… Privat

Darum gehts Vor knapp einem Jahr lernten Samuele (19) und Vanessa (18) sich auf Instagram kennen.

Nach langem Hin- und Herschreiben haben sie sich in Zürich getroffen.

Das erste Date lief super, sie wollten sich erneut treffen. Doch Samuele reagierte nicht mehr auf Vanessas Nachrichten.

Die Zürcherin wollte nicht aufgeben und ging dem nach. Nach einigen Tagen fand sie heraus, dass der gebürtige Italiener nach einem Töffunfall im Koma liegt.

Das Paar ist jetzt fast ein Jahr zusammen.

« Unsere Geschichte fängt so an, wie wohl die meisten heutzutage. Wir haben uns auf Instagram kennengelernt. Doch im Gegensatz zu anderen Stories habe ich nicht den ersten Schritt gemacht, sondern sie. Sie hat meine Bilder geliked. So bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe sie angeschrieben.

Wir haben lange miteinander geschrieben, bis wir bereit waren, uns zu treffen. An einem schönen Sommerabend letzten August sind wir am Zürisee spazieren gegangen. Es war ein tolles Date und alles hat gepasst. Uns war klar, dass wir uns wieder treffen wollen, also haben wir d a s a uch direkt für den nächsten Abend abgemacht.

Eine letzte Nachricht und dann Funkstille

Den Tag über hatte ich viel geplant: Ein grosser Ducati-Treff stand an. Sie war nicht wirklich begeistert, aber da Töfffahren meine grosse Leidenschaft ist, musste sie es akzeptieren. Ich hatte grossen Spass dabei, meine Runden zu drehen, habe aber trotzdem den ganzen Tag über an sie gedacht. Sobald ich konnte, habe ich immer mit ihr geschrieben. Sie hat sich Sorgen gemacht und ich wollte sie beruhigen, was mir auch gelang. Bis zum Nachmittag. Wir hielten an und ich schrieb wieder eine SMS: « Ich bin zwar sehr müde, aber ich habe Lust mit dir rauszugehen. » Das war meine letzte Nachricht an sie.

Danach kam alles anders als gedacht. Ich antwortete nicht mehr auf ihre Anrufe oder Nachrichten. Während sie mir fleissig schrieb, passierte das Undenkbare: Ich habe in einer Kurve die Kontrolle über mein Töff verloren und bin frontal in ein Auto gekracht. So richtig dran erinnern kann ich mich nicht. Ich weiss nur noch, dass ich in Ohnmacht gefallen bin und eine Hirnblutung hatte. Die Rega flog mich ins Kantonsspital Luzern, wo ich ins künstliche Koma versetzt wurde. Niemand wusste, ob ich es überstehen würde. Ich hatte überall Frakturen, eine gebrochene Nase und Unterarm sowie einen Riss im Wirbel – kurzzeitig war nicht klar, ob ich, sollte ich überleben, gelähmt sein würde.

Vanessa stellte Nachforschungen an

Nach vier Tagen wurde ich ins Unispital Zürich verlegt, wo ich mehrmals operiert wurde und auf die Intensivstation kam. Dort durfte mich nur meine Familie besuchen. Vanessa wusste von all e dem nichts. Ihr letzter Stand war ein Typ, der ihr einfach nicht mehr geantwortet hat , der sie ihres Erachtens ghostet. Ihre Freundinnen sagten ihr, dass sie mich vergessen solle, weil ich sie absichtlich hängen gelassen hätte. Doch je mehr Tage vergingen, desto weniger glaubte sie es . Also fing sie an, Nachforschungen zu betreiben. Sie suchte alle meine sozialen Medien durch, schrieb verschiedene Leute an. Unter ihnen war glücklicherweise mein bester Freund, der ihr alles erzählte.

Heute weiss ich, dass sie sich grosse Sorgen gemacht und oft geweint hat. So vergingen drei lange Wochen, bis wir uns endlich wiedersahen. Es war eine sehr schwere Zeit. Auch in der Rehaklinik wurde es nicht leichter: Zuerst lag ich zehn Tage lang einfach nur da. Ich habe mich wie ein toter Mensch gefühlt. Später sass ich im Rollstuhl und musste alles neu lernen. Ich war total abgeschottet, aber Vanessa hat nicht aufgegeben. Sie hat Kontakt mit meinen Eltern aufgenommen und ist immer wieder zu Besuch gekommen. Ich konnte es nicht glauben, wir haben uns ja nur ein einziges Mal getroffen! Und trotzdem hat sie das alles für mich gemacht und so viel gekämpft – das werde ich ihr nie vergessen.

«Sie war bei mir, als ich sie am meisten gebraucht habe»

Als es mir dann besser ging, habe ich mich endlich auf uns konzentrieren können und ihr gesagt, was ich für sie empfinde. Zwar kann ich mich an V ieles, was letztes Jahr passierte, nicht erinnern, aber ich weiss, dass sie eine grosse Stütze war. Auch für meine Eltern, denn sie war immer da. Es hat uns allen gut getan, sie zu haben.

Sie war bei mir, als ich sie am meisten gebraucht habe - das ist Schicksal. Nun sind wir zwar erst seit neun Monaten zusammen, haben aber schon so viel erlebt. Es war ein schlimmes Jahr, aber durch Vanessa war es gleichzeitig eines der schönsten – sie hat mir die nötige Motivation und Kraft gegeben. »