Bill versicherte sich zuvor erst beim Personal, ob es OK sei, die Maske auszuziehen.

Lola und Bill Fuller (beide 93) leben seit neun Jahren in einem Altersheim in Doylesville im US-Bundesstaat Pennsylvania. Weil sie unterschiedliche Pflegebedürfnissen haben – Lola ist auf den Rollstuhl angewiesen – ist das Ehepaar aber in verschiedenen Abteilungen untergebracht. Und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mussten die beiden rund ein Jahr lang auf den gemeinsamen Sonntagsbrunch verzichten. «Mami fragte mich immer wieder, wo Papa ist», berichtet Tochter Ann Teschner.