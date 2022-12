Psychiater: Warum entführt eine Frau ein fremdes Baby?

Thomas Knecht, forensische Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR, erklärt, wie es zu so einer Tat kommen kann.

Aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern entführte am Montagmorgen eine Frau ein Neugeborenes. Zuvor gab sich die mutmassliche Entführerin gemäss der Polizei gegenüber den Eltern als Pflegefachkraft aus. Thomas Knecht, forensischer Psychiater und leitender Arzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau AR, erklärt, wie es zu so einer Tat kommen kann.

Herr Knecht, warum entführt jemand ein Neugeborenes?

Wäre die Täterschaft männlich, so würde ich auf Lösegelderpressung tippen, allerdings bevorzugen Erpresser ältere, pflegeleichtere Kinder. Bei Frauen kommen andere Motive in Betracht, zum Beispiel Rache, wenn sie mit der leiblichen Mutter in einem Konflikt sind. Es gibt aber auch die intrinsische Motivation, das heisst, sie entführen es, um es zu haben. Sie wollen den Zustand des Mutterseins erleben, zumal dieser mit Glücksgefühlen einhergehen kann. Ein starker und anhaltender Kinderwunsch, der nicht befriedigt werden kann, liefert dann den notwendigen Antrieb für dieses gut organisierte Vorgehen. Anderseits muss ein gewisser Mangel an Empathie bestehen, sonst müsste sie realisieren, was dies für die leibliche Mutter bedeutet.