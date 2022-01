Finanz und Wirtschaft – Sie erklärt auf Tiktok, wie die Börsen ticken

My News Plus

Wer wissen will, was die Märkte bewegt, dafür aber keine Minute Zeit hat, dem hilft Kyla Scanlon weiter. Die 24-Jährige erklärt in dreissig Sekunden langen Videos die komplexen Zusammenhänge der Finanzwelt einfach und verständlich. Das geht nicht ohne rasante Schnitte – die selbst jemanden fordern, der mit MTV aufgewachsen ist –, eine ordentliche Prise (Selbst-)Ironie und visuelle Effekte, die die Themen auflockern. Beispielsweise tritt die Amerikanerin in verschiedenen Verkleidungen als Fed-Chef, als Kryptowährungen, als Wachstums- sowie als Substanzaktien auf und untermalt die kommende Straffung der US-Geldpolitik mit dem roten Rennauto (inklusive Motorengeräusch) aus der Pixar-Filmserie «Cars». Der Name: «Lightning McTightening».