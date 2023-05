Loev: Sie erschaffen Diamanten, an denen kein Blut klebt

Die Edelsteine sind allerdings ein weit weniger exklusives Gut, als man gemeinhin annimmt

Labordiamanten? Richtig.

Diamanten bestehen aus reinem Kohlenstoff. Unter hohen Temperaturen und starkem Druck fügen sich die Atome zu einem Kristallgitter zusammen und bilden eine Diamantstruktur. Sie lassen sich herstellen – oder, um den Fachjargon zu benützen: züchten. Und was sich da züchten lässt, ist genauso rein und genauso funkelnd wie ein Edelstein aus dem Erdreich – nur eben ohne all die negativen Nebeneffekte.

Labordiamanten sollen cool werden

Loev will dafür sorgen, dass diese Zahl stetig steigt. Wurden Labordiamanten lange fast ausschliesslich in der Industrie eingesetzt, hat die Schmuckindustrie das Verfahren in den letzten Jahren für sich entdeckt. Vor allem zur Verzierung von Hochzeits- und Verlobungsringen sind Labordiamanten in den USA und Asien bereits beliebt. Mit Marken wie Loev – «der Name ist eine Kombination von ‹Love› und ‹Everyone›» – sollen die künstlichen Steine jetzt cool werden.