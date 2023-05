Ukraine-Flüchtlinge: Autoverkauf stellt Kantone vor Probleme

«Wenn ich mein Auto abgeben muss, gehe ich zurück in die Ukraine»: So reagierten ukrainische Flüchtlinge auf die drohenden Zwangsverkäufe.

Wer ein Jahr nach der Ankunft in der Schweiz von der Sozialhilfe lebt, muss seine Vermögenswerte überprüfen lassen. Die Regel gilt auch für Geflüchtete aus der Ukraine im Schutzstatus S : «Autos sind demnach zu veräussern, wenn ihr Wert den Vermögensfreibetrag für die massgebliche Haushaltsgrösse übersteigt», heisst es auf der Website der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Das sind je nach Kanton in der Regel ein paar Tausend Franken. Wie Recherchen von SRF Radio nun ergeben haben, seien bislang offenbar noch keine Autos verkauft worden. Einige Fälle würden jedoch geprüft, wobei der Kanton Waadt dabei obenaus schwinge. Dort würden die Sozialbehörden bei fast 50 Flüchtlingen einen Autoverkauf in Betracht ziehen. Angefragt worden seien dabei sieben grössere Kantone und Städte.

Betroffene bringen Autos zurück in die Ukraine

Rund ein Dutzend Fälle seien im Kanton Bern hängig. Viele Betroffene würden sich jedoch gegen einen Verkauf wehren: «Es werden Papiere vorgelegt, die zeigen, dass die Fahrzeuge jemandem in der Ukraine gehören oder dass sie geleast sind», sagt Gundekar Giebel von der kantonalen Sozialdirektion zu SRF Radio. Mehrere Betroffene hätten zudem ihr Auto zurück in ihr Heimatland gebracht, nachdem sich das Sozialamt gemeldet habe.

«Das sind keine Luxusautos»

Renata Gäumann, Asylkoordinatorin vom Kanton Basel-Stadt, teilt gegenüber SRF Radio mit, welche Probleme es bei der Umsetzung gibt: «Die wenigsten Fahrzeuge sind so viel wert, dass es sich lohnt, das Auto in der Schweiz zu verkaufen», sagt sie. Ausserdem müsse der Wert des Autos den Vermögensfreibetrag der jeweiligen Haushaltsgrösse übersteigen. Das sei in den meisten Fällen nicht gegeben. Das sind laut Gäumann «keine Luxusautos».



Im Kanton Genf seien deshalb Verkäufe schon gestoppt worden, wie es im Bericht weiter heisst. Die Autos hätten zu wenig Wert gehabt. Andere Stellen berichten, dass es schwierig sei, herauszufinden, ob das Fahrzeug wirklich der Person gehöre, die Sozialhilfe beziehe.



Laut Schätzungen der Kantone würde höchstens jeder zehnte ukrainische Haushalt in der Schweiz ein Auto zur Verfügung haben. Es zeichnet sich laut SRF Radio deshalb ab, dass es nur zu wenigen Zwangsverkäufen kommen wird.