Engelberg/Oberriet: Entführter Ukrainer war blutverschmiert

Der ukrainische Staatsangehörige, der am 24. Februar in Engelberg aus der Tiefgarage entführt worden war, wurde am Folgetag am frühen Morgen in Oberriet SG von Passanten erheblich verletzt aufgefunden. Dies teilte die Obwaldner Staatsanwaltschaft mit. Nun wurde bekannt, unter welchen Umständen der Mann aufgefunden wurde, und dies klingt wie in einem Krimi: Eine Frau, die aus lauter Angst vor den Entführern anonym bleiben will, war an besagtem Freitagmorgen gegen sechs Uhr mit ihrem Auto unterwegs auf dem Weg nach Altstätten SG. Plötzlich kam ihr Ende Oberriet am linken Strassenrand ein torkelnder Mann entgegen. Als sie an ihm vorbeigefahren war, hatte sie das Gefühl, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt. Sie stoppte ihren Wagen, wendete und hielt neben dem Mann an. Sie fragte ihn, ob alles in Ordnung sei. «Dann konnte ich sehen, dass er übel zugerichtet ist», sagt sie zum Regionalfernsehen TVO.