«Harry & Meghan» Folge 2 – Sie haben bei ihrer Verlobung gelogen

Darum gehts Am Donnerstag veröffentlichte Netflix die ersten drei Folgen von «Harry & Meghan».

Während die erste Episode ihre Kennenlernstory thematisiert, sorgt Nummer zwei für etwas mehr Spannung.

Darin sprechen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) unter anderem über den Rassismus in der britischen Presse und das Kennenlernen mit der Königsfamilie.

Jetzt sind sie da! Die ersten drei Episoden von «Harry & Meghan» wurden am Donnerstag auf Netflix veröffentlicht. Während in der ersten Folge Harrys Kindheit im Fokus steht, konzentriert sich Episode zwei auf Meghans Leben. Das sagt die Herzogin über …

… die britischen Medien

Ihre erste Begegnung mit Paparazzi hatte Meghan laut eigener Aussage in Toronto, Kanada, als sie nach dem Bekanntwerden der Beziehung auf der Strasse fotografiert wurde. Freunde warnten sie vor allem vor der britischen Presse. «Sie werden deine Mülltonnen durchsuchen, deine Konten einsehen – sie würden alles für eine Exklusiv-Story tun», erzählt ihre Freundin Lucy Fraser in der Doku. Meghan habe es nicht glauben können und sei schockiert gewesen. «Mein Gesicht und mein Leben waren überall. Die Boulevardpresse hat alles an sich gerissen», so die 41-Jährige.

Harry ergänzt: «Viele glauben, dass die Paparazzi unser Problem sind. Sie folgen uns zwar immer noch, aber die eigentliche Verfolgung passiert nun online. Sobald die Storys mit einem Foto veröffentlicht werden, geht der Sturm in den sozialen Medien los», so Harry. «Hier geht es um Jäger und Beute.»

… Rassismus in Grossbritannien

Die Herzogin kommt in Folge 2 auch auf Rassismus, der ihr entgegenströmte, zu sprechen. «Im Gegensatz zu früher sind sich die Leute heute meiner ethnischen Herkunft bewusst, weil das in Grossbritannien zum Thema gemacht wurde», erzählt sie. Eingeblendet werden rassistische Schlagzeilen auf Titelseiten britischer Zeitungen. Wehren durfte sich das Paar nicht, wie es verrät. Der Palast habe ihnen immer zu Stillschweigen geraten. «Sie sagten mir, dass es nach unserer Hochzeit besser wird. Doch so sehr ich mich bemühte und was auch immer ich tat, sie fanden immer einen Weg, mich zu vernichten», sagt Meghan am Schluss der Episode.

… Sicherheitsbedenken

Vor ihrer Verlobung lebte und arbeitete die 41-Jährige in Toronto. Aufgrund ihrer Liebe zu Harry war sie laut eigenen Aussagen ständig belagert von Paparazzi, sogar vor ihrem Haus sollen die Fotografen gelauert haben. «Ich meinte zur Polizei: ‹Würde eine andere Frau zu ihnen sagen, vor meinem Haus sitzen Tag und Nacht sechs Männer in ihren Autos, die mir überall hin folgen, ich hab Angst, wäre das kein Fall von Stalking?› Ihre Antwort war: ‹Doch, aber wir können aufgrund ihrer Beziehung nichts tun.› Ab da erhielt ich Todesdrohungen und ich bekam Security», offenbart Meghan.

… Kennenlernen mit der Royal Family

«Als ich Kate zum ersten Mal traf, kamen sie und Will zum Essen. Ich stand in zerrissenen Jeans und barfuss da», verrät die Zweifachmama über ihre erste Begegnung mit der Prinzessin und dem Prinzen von Wales. «Mir wurde bald klar, dass die Formalität, die nach aussen hin herrscht, sich im Inneren widerspiegelt», gibt sie sich überrascht. Die Queen sei das erste hochrangige Mitglied der Königsfamilie gewesen, das Meghan kennenlernen durfte. «Es war surreal», erzählt die ehemalige Schauspielerin. Vor der Monarchin musste die Herzogin knicksen, eine komplett neue Erfahrung, wie sie gesteht: «Für uns Amerikaner hat das etwas von einem mittelalterlichen Bühnenstück. So war es auch.»

… den Antrag

Im November 2017 hielt Harry um die Hand von Meghan an. «Wir waren im Schlossgarten bei den Personalwohnungen. Ich stellte 15 Kerzen auf», verrät Harry. Anschliessend wird ein Handyvideo eingespielt, in dem Meghan zu einer Freundin sagt: «Oh mein Gott, Jess. Gleich passiert es», gefolgt von einem Foto vom knienden Harry auf einer weissen Decke, die auf einer Wiese liegt. Diese Geschichte sorgt jedoch für Stirnrunzeln, sagten die beiden in ihrem Verlobungsinterview noch, dass Meghan während des Antrags Brathähnchen gekocht hat, als Harry in der Küche auf die Knie ging.