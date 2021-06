Vuadens FR - Sie filmten ihn, während sie ihn auf dem WC verprügelten

Die Kantonspolizei Freiburg hat nach einem Angriff auf einen 14-jährigen Jugendlichen mehrere mutmassliche Täter festgenommen. Dies schreibt sie am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Dabei handelt es sich um zwei Haupttäter im Alter von 15 und 16 Jahren, die bereits wieder auf freiem Fuss sind. Drei mutmassliche Komplizinnen und Komplizen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden von der Polizei vernommen und danach wieder entlassen.

Am frühen Abend des 16. Mai war die Kapo von den Eltern des Opfers kontaktiert worden. Ihr Sohn sei kurz zuvor in einer öffentlichen Toilette in Vuadens FR in einen Hinterhalt gelockt, geschlagen, gefilmt und gedemütigt worden. Der 14-Jährige wurde in die Notaufnahme gebracht, ertrug zahlreiche Prellungen am Oberkörper davon.