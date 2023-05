Belgrad: Frau setzt sich in Tram auf eine Dame

In Belgrad ist es in einem vollen Tram der Linie 13 zu einer kuriosen Szene gekommen.

Am Mittwoch kam es in einem Tram in der serbischen Hauptstadt Belgrad zu kuriosen Szenen: Eine junge Frau klagte im vollen Tram der Linie 13 im Stadtteil Novi Beograd über Fussschmerzen. Da kein Sitzplatz frei war, musste sich die blonde Frau gedulden, wie Heute.at schreibt. Das wollte sie jedoch nicht hinnehmen, wie ein Video zeigt.



«Lassen Sie mich in Ruhe! Ich mache Ihnen nichts und machen Sie mir auch nichts», so die Frau in High-Heels, nachdem sie sich völlig hemmungslos auf den Schoss einer anderen Frau setzte. Versuche, die pöbelnde blonde Frau vom Schoss der Dame zu entfernen, scheiterten kläglich. Eine andere Trampassagierin stand daraufhin auf, woraufhin die jüngere Frau aufsprang und den freien Platz einnahm.