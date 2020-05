Basel

«Die Securitas verprügeln uns, danach rufen sie die Polizei»

Im Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel sollen Sicherheitsleute systematisch Gewalt gegen Asylsuchende ausüben. Die Securitas dementiert die Vorwürfe.

In einer gemeinsamen Recherche haben die «Rundschau» von SRF und die «Wochenzeitung» Einsicht in 170 Heimrapporte aus den letzten drei Jahren erhalten.

Direkt an der Grenze zu Deutschland sind in Basel bis zu 300 Asylsuchende im Bundesasylzentrum Bässlergut untergrebracht. Regelmässig fahren hier die Ambulanz und Polizei vor, weil es zu internen Konflikten kommt. Die «Rundschau» von SRF und die «Wochenzeitung» haben in einer gemeinsamen Recherche Einblick in die internen Rapporte erhalten. Darin ist die Rede von Aggressionen seitens der Gesuchsteller gegen die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes Securitas.