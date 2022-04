Ein 20-Jähriger wird beschuldigt, in der Nacht auf den 29. Oktober 2021 eine junge Frau in Basel vergewaltigt zu haben. Anfang Mai muss er sich vor dem Strafgericht verantworten. Dem Afghanen droht neben einer Freiheitsstrafe ein Landesverweis.

Vergewaltigung in Basel : «Sie flehte ihn an, damit aufzuhören»

1 / 5 Ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, Ende Oktober 2021 eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Ihm droht der Landesverweis. Privat Die Tat soll sich am Lohweg in Basel ereignet haben. Der damals 19-Jährige wurde wenige Tage darauf als Tatverdächtiger festgenommen und sitzt seit dem 5. November in Untersuchungshaft. Privat In dieser Unterführung in der Basler Innenstadt soll es gegen vier Uhr morgens zur Tat gekommen sein. 20min/Lukas Hausendorf

Darum gehts Ein 20-Jähriger wird beschuldigt, Ende Oktober 2021 eine junge Frau in Basel vergewaltigt zu haben.

Die beiden sollen im Club bereits sexuelle Kontakte gehabt haben, auf dem Heimweg kam es aber zum Verbrechen, so die Staatsanwaltschaft.

Dem afghanischen Staatsangehörigen droht neben einer mehrjährigen Freiheitsstrafe auch der Landesverweis.

In der Nacht auf den 29. Oktober 2021 soll eine junge Frau in Basel vergewaltigt worden sein. Gemäss Informationen der Staatsanwaltschaft wurde vier Tage später ein Tatverdächtiger verhaftet . Am 3. Mai muss sich der heute 20-Jährige wegen mehrerer Sexualdelikte vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten – die Anklageschrift liegt vor. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen, der im Jahr 2017 mit seiner Mutter und seinen Geschwistern aus seiner Heimat floh und auf Umwegen in die Schweiz kam.

In der Tatnacht soll er im Balz-Club gefeiert haben, wo zu der Zeit eine Halloween-Party stattfand. Laut Anklage belästigte er bereits am Eingang Frauen, indem er an ihren Haaren roch oder ihnen über den Rücken streichelte. Zwei Frauen entkamen ihm, eine erstattete Anzeige. «Er war in dieser Nacht ganz offensichtlich auf der Suche nach körperlichen Kontakten zu Frauen», schliesst die Staatsanwaltschaft daraus.

Mehrere Frauen angegangen

Dem Beschuldigten wird in der Anklage vorgeworfen, während seines vierstündigen Aufenthaltes im Club «sehr offensiv» mehrere Frauen angesprochen, betatscht und begrapscht zu haben. Belegen sollen dies Videoaufnahmen aus dem Club, die die Staatsanwaltschaft ausgewertet hat. Eine stark alkoholisierte Frau soll er im Hinterzimmer umarmt und in die Luft gehoben haben. Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein Bild seines Motivs, kann mangels Anzeigen diese Fälle nicht weiter verfolgen. Es bleibt unklar, ob diese Handlungen gegen ihren Willen ausgeübt wurden.

Zum ersten Kontakt zwischen dem Beschuldigten und dem Vergewaltigungsopfer soll es gegen zwei Uhr auf der Tanzfläche gekommen sein. In der Anklage werden erste oberflächliche sexuelle Handlungen zwischen den beiden geschildert, zunächst im Club und dann draussen. Auch hier kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen, ob sie einvernehmlich erfolgten.

Die Vergewaltigung am Lohweg

Gegen vier Uhr hätten die beiden zusammen den Club verlassen und sich in Richtung der Unterführung des Lohwegs begeben. Ab hier werden die Vorwürfe konkreter. Der Beschuldigte soll die junge Frau «sehr aufdringlich und aggressiv» geküsst haben, obwohl sie das nicht gewollt habe. Der körperlich überlegene Mann soll das stark alkoholisierte Opfer unvermittelt mit dem Gesicht gegen die Wand gedrückt haben.

Laut Anklage begann er, sie zu entkleiden. «Sie sagte ihm mehrfach, dass sie das nicht wolle und flehte ihn an, damit aufzuhören», schreibt die Staatsanwaltschaft. Der Mann habe sich über ihren Willen hinweggesetzt und sei zunächst mit den Fingern und dann mit dem Penis ungeschützt in ihre Vagina eingedrungen. Sie sei in eine Starre verfallen und habe den schmerzhaften Geschlechtsverkehr über sich ergehen lassen. Erst nach dem Samenerguss habe er von ihr abgelassen und sich vom Tatort entfernt. Das Opfer suchte anschliessend ihre Kollegin im Club auf und ging mit ihr zur Clarawache, wo sie Anzeige erstattete.

Für die Vergewaltigung drohen dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren und ein Landesverweis. Wegen weiterer Delikte könnte das Strafmass verschärft werden, sollte er für schuldig befunden werden.