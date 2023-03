Posieux FR: Fluchtversuch im Auto– Teleskop-schlagstock und Kokain entdeckt

Die Kantonspolizei wurde am Donnerstagmorgen, gegen sechs Uhr, durch die Alarmzentrale informiert, dass ein Fahrzeug auf der Autobahneinfahrt in Vaulruz Richtung Bulle Leitpfosten angefahren hatte. Eine Polizeipatrouille der Kantonspolizei Freiburg sichtete das Fahrzeug kurze Zeit später in der Nähe der Restoroute de la Gruyère. Dieses beschleunigte anschliessend stark. In Matran verliess das betreffende Fahrzeug die Autobahn und fuhr in Richtung Posieux.