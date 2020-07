Aktualisiert vor 33min

Nach tödlichem Unglück

Tigerin Irina darf weiterleben

Der tragische Vorfall, bei der eine Pflegerin von einer Tigerin getötet wurde, hat keine Konsequenzen für das Tier. Dies hat der Zoo Zürich am Sonntag entschieden.



von Reto Heimann, Qendresa Llugiqi

Tigerweibchen Irina griff die Pflegerin in ihrem Gehege an. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen kam für die 55-jährige Pflegerin jede Hilfe zu spät.

Darum gehts Die Tigerin, die gestern eine Pflegerin tödlich verletzt hat, darf am Leben bleiben.

Der Zoo Zürich ordnet das Verhalten der Tigerin als natürlich ein. Die Tigerin sei nur ihren Instinkten gefolgt.

Die Polizei Zürich sucht derweil Zeugen.

Das Verhalten der Tigerin Irina sei natürlich gewesen, hält der Zoo Zürich in einer Medienmitteilung fest. Der Vorfall sei tragisch und der Zoo Zürich sei zutiefst betroffen. «Trotzdem hält der Zoo Zürich fest, dass die Amurtigerin ein Wildtier ist. Eine Person in ihrer Anlage ist für sie ein Eindringling in ihr Territorium. Sie folgte in ihrer Reaktion ausschliesslich ihren natürlichen Instinkten», schreibt der Zoo in einer Medienmitteilung.

«Bitte schläfert den Tiger nicht ein»

Der Vorfall hat für Irina also keine Konsequenzen. Zuvor bangten Besucher und Tierschützer in den sozialen Medien um das Leben der Tigerin. So hiess es etwa auf Twitter:

Auch Tierschützer Samuel Furrer, Leiter der Fachstelle Wildtiere beim Schweizer Tierschutz, nahm das Tier gegenüber der «NZZ am Sonntag» in Schutz. «Der Angriff hat nichts mit einer falschen Haltung zu tun. Der Tiger folgte seinem Instinkt.»

Polizei sucht Zeugen

Der Tod der Pflegerin ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Stadtpolizei Zürich hat einen Zeugenaufruf geschaltet. Denn nach wie vor ist unklar, wie es so weit kommen konnte, dass Tigerin und Tierpflegerin sich gemeinsam im Aussenbereich aufhielten.