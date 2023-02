Gleich noch einen neuen Kontinent entdeckt

Auch der Schwerkraft trauen die Forscher nicht. Sie erklären: «Die Gravitation existiert nicht.» Stattdessen sollen Anziehungskraft, Dichte, Druck und Licht uns am Boden halten. Schiffe auf dem Meer sollen an der Horizontlinie gar nicht verschwinden. Dass sie nicht mehr sichtbar sind, läge an einem optischen Phänomen – und nicht an der Erdkrümmung.