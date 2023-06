Trickbetrug: In Schwamendingen wurden eine 94-Jährige beklaut

Das ist passiert

Die Betrugsmasche ist hinterhältig: Personen – mehrheitlich Seniorinnen und Senioren – werden aus dem Auto heraus von jemandem in einer angeblichen Notsituation angesprochen und nach dem Weg zum Spital gefragt. «Durch dramatische Erzählungen und geschickte Manipulationen gelingt es ihnen, dass ihre Opfer ihnen nicht nur als Mitfahrer den Weg weisen, sondern sogar Zutritt zu ihren Wohnungen gewähren», warnte die Basler Kantonspolizei am Freitag . Dort komme es zum Diebstahl von Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen. Bei den Tätern handelt es sich gemäss der Basler Polizei in der Regel um Personen aus Osteuropa.

Das sagt ein Opfer dazu

Die in Zürich Schwamendingen wohnhafte 94-jährige Seniorin R. wurde diesen März Opfer des Täuschungsmanövers: «Ich war unterwegs auf meinem täglichen Spaziergang, als plötzlich ein Auto neben mir abbremste.» Der Mann am Steuer habe die Scheibe runtergelassen, die Frau auf dem Beifahrersitz habe ihr laut zugerufen. «Sie flehte mich um Hilfe an, weil sie ein ‹furchtbares Problem› habe und das Waidspital suche.» Als sie erwidert hätte, dass das Spital völlig an einem anderen Ort wäre, habe die Frau plötzlich geweint. «Schluchzend sagte sie mir, dass ihre zwei Kinder im Spital seien, sie aber den Koffer voller Wertsachen nicht mitnehmen könne und daher bei jemandem unterbringen müsste.»