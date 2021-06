Krokodil-Angriff in Mexiko : «Sie fragten, ob es sicher sei dort zu schwimmen, und der Guide sagte Ja»

Bei einem Ausflug in Mexiko wurde eine Britin von einem Krokodil angegriffen und schwer verletzt. Nun stellt sich heraus, dass die Gruppe mit einem nicht zertifizierten Tourguide unterwegs war und die Gegend als Brutstätte für Krokodile gilt.

Tourguide sagte, es habe keine Krokodile

Eine Brutstätte für Krokodile

Krokodil-Angriffe keine Seltenheit

Krokodil-Angriffe in dieser Gegend seien keine Ausnahmen, so gab es zwischen 2004 und 2016 24 Attacken, darunter fünf tödliche. Laut Experten hat die Anzahl Krokodile in der Gegend zugenommen, was verschiedene Gründe hat. Einerseits die Pandemie: Da in der Natur weniger Menschen unterwegs waren, trauten sich die Krokodile aus ihren gewohnten Lebensräumen und haben es sich auch an Sandstränden Mexikos bequem gemacht. Zudem kommt der Immobilien-Boom in Mexiko, wo Hotelanlagen in Naturgebiete gebaut werden.