Taliban auf dem Vormarsch : «Sie geben die westliche Kultur nicht auf, also müssen wir sie töten»

Die Taliban sind keine 200 Kilometer von der afghanischen Hauptstadt Kabul entfernt. In den Orten, die sie schon erobert haben, geben sie sich gemässigter, als sie sind.

1 / 5 Taliban-Kämpfer in der soeben eroberten Stadt Ghasni posieren mit zurückgelassenen Waffen der afghanischen Sicherheitskräfte. via REUTERS Die Angst vor den Fundamentalisten ist riesig, Tausende fliehen. REUTERS Kein Wunder angesichts der Gewalt und Brutalität, die die Taliban mit sich bringen. Auf dieser Aufnahme schleifen sie einen Mann hinter einem Moped her. Später erschossen sie ihn. via REUTERS

Bei ihrem Vormarsch in Afghanistan rücken die radikalislamischen Taliban näher an die Hauptstadt Kabul heran, nehmen eine Stadt nach der anderen ein. Dabei zeigen sie gerne ihre Kriegsbeute, die sie den afghanischen Sicherheitskräften geraubt haben: Humwees, Pick-ups, Maschinengewehre oder eine Drohne, die den Kämpfern auf einem verlassenen Stützpunkt in die Hände gefallen war.

Auf ihrem Kriegszug töten die Taliban jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Die Opferzahlen steigen täglich, eine riesige Binnenflucht ist im Gange, die Angst vor den Fundamentalisten ist riesig.

Wie rechtfertigen die Taliban die Toten?

Wie rechtfertigen die Taliban, dass sie auf ihrem Vormarsch Tausende Zivilisten niedermetzeln – obwohl sie ja angeblich für die afghanische Bevölkerung kämpfen, die in einem «islamischen Emirat» leben soll?

Das fragte ein Journalist der «BBC» einen Taliban-Kämpfer. «Es finden Kämpfe statt, da sterben Menschen», antwortet der und fügt an, dass die Taliban «ihr Bestes» geben würden, möglichst keine Zivilisten zu verletzen.

«Die Amerikaner haben mit den Kämpfen begonnen»

Auf die Bemerkung des Journalisten, dass doch die Taliban mit den Kämpfen angefangen hätten, meint der Mann: «Nein. Wir hatten eine Regierung (von 1996 bis 2001, Anm. d. Red.), die von den Amerikanern gestürzt wurde. Die Amerikaner haben mit den Kämpfen begonnen.»

Es ist klar, dass die Taliban sich der Welt gegenüber als gemässigter präsentieren wollen als sie es sind. Sie würden Frauen nicht zwingen, sich komplett zu verhüllen, heisst es etwa. Sie würden nur davon «predigen», dass dies «die angemessene Kleidung» für eine Frau sei.

Andere Lieder im Radio

Doch Taxifahrer sind in den eroberten Städten und Dörfern bereits angewiesen worden, keine Frauen zu fahren, es sei denn, sie seien komplett verschleiert. Auch gibt es bereits wieder Berichte über einen Mord an einer jungen Frau, weil sie die «falschen Kleider» trug.

Der BBC-Reporter berichtet auch, dass lokale Radiosender in den Provinzen nicht mehr länger das Gemisch von islamischen Liedern und beliebten Popsongs senden würden – «jetzt sind es nur noch religiöse Gesänge.»

«… muss bis zum Tod gesteinigt werden»

Der Taliban-Kämpfer, der den Reporter begleitet, verteidigt dies: Die Taliban würden Musik aus dem Radio verbannen, die «Vulgarität» verbreite. Zuhause, im Privaten, könnten die Leute solche Musik weiterhin hören.

Was auf Afghanistan wieder zukommen dürfte, macht auch ein Richter der Taliban klar: «Unter der Sharia-Gesetzgebung ist es klar geregelt: Wer unverheiratet Sex hat, ob Mann oder Frau, erhält öffentlich 100 Peitschenhiebe. Wer aber verheiratet ist und ausserehelichen Sex hat, muss bis zum Tod gesteinigt werden. Und dem, der stiehlt, wird eine Hand abgehackt.»

«Also müssen wir sie töten»

Die Regierungstruppen haben mittlerweile die Kontrolle über den grössten Teil des Nordens und Westens von Afghanistan verloren. Ghasni südlich von Kabul ist bereits die zehnte Provinzhauptstadt, die binnen einer Woche an die Islamisten fiel. Die Regierung in Kabul kontrolliert neben Kabul lediglich noch eine Handvoll Gebiete und vielerorts belagerte Städte.

Das militärische Momentum nach dem Abzug der internationalen Truppen ist auf der Seite der Taliban, dessen sind sie sich bewusst. Bald, so geben sich die Kämpfer zuversichtlich, werden die Taliban auch die Hauptstadt Kabul einnehmen und die Herrschaft wieder übernehmen, die sie 2001 im Zuge des Einmarsches des Westens verloren hatten. «Sie geben die westliche Kultur nicht auf, also müssen wir sie töten», so der Kämpfer. Er meint damit die Vertreter der Zentralregierung in Kabul.

Nur heisse Luft bei Doha-Verhandlungen

Angesichts dieser Entwicklung boten Unterhändler der Regierung den Vertretern der Taliban am Donnerstag bei Verhandlungen in Doha an, die Macht zu teilen und dafür die Kämpfe zu beenden. Der Friedensprozess, der im September in der Hauptstadt Katars angestossen worden war, geht jedoch bereits seit Monaten nicht mehr voran.

«Wenn die Taliban, wie jetzt, militärisch den Wind im Rücken haben», sagt Afghanistan-Experte Markus Kaim in einem Gespräch mit 20 Minuten, «wieso sollten sie dann in Doha zu politischen Konzessionen bereit sein? Das wäre total widersinnig». In Doha würden die Taliban sich ohnehin nur konziliant geben, um für die militärische Offensive Zeit zu gewinnen.

«Keinen Cent mehr nach Afghanistan»

Nach zwanzig Jahren im Land ist die aktuelle Entwicklung für den Westen besonders bitter. Der deutsche Aussenminister Keiko Maas kündigte jetzt an: «Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban komplett übernommen haben, die Sharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird». Das Land sei «ohne internationale Hilfe nicht lebensfähig».

Er könnte sich irren: Die Taliban hatten bereits Ende Juli eine Delegation nach China geschickt. Afghanistan verfügt über lukrative Bodenschätze, die für China interessant sind.