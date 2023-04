Sexismus auf Social Media: «Sie geben sich tolerant und schiessen dann weit unter der Gürtellinie»

Hinzu kamen sexistische Kommentare wie «Soll das eine Bewerbung für den Nationalrat oder für die Langstrasse sein», «Du siehst leider aus wie eine aufblasbare Gummipuppe», «Können Enten überhaupt in den Nationalrat gewählt werden?» oder «Ein junges Mädchen, das Erfahrung im Bereich Wimperntusche und Lippenstift hat, möchte genau wo und als was arbeiten?». Einige Kommentare stammen dabei von bekennenden Links-Wählern. Das sorgte für Kritik aus den eigenen Reihen ( 20 Minuten berichtete ).

«Baby Jesus und Pornostar stürmen das Bundeshaus»

Shayleen Schweri von der Bürgerrechtsbewegung Massvoll, einem Verein, der sich während der Pandemie unter anderem mit Referenden gegen die Coronapolitik des Bundes wehrte, machte diese Woche eine ähnliche Erfahrung. Unter einem Tweet, in dem die Nationalratskandidatin sich und ihre politischen Ansichten kurz vorstellte, folgten Kommentare wie «Baby Jesus und Pornostar stürmen das Bundeshaus», «Heiss, was ist echt unter dem blauen T-Shirt?» oder «Ein schönes Ausschnittli und ich wähl das Schnittli». Für die 24-Jährige, die früher bei der JSVP war, nicht überraschend: «Frauen in der Politik sind oftmals solchen Äusserungen ausgesetzt. Einige Kommentare haben mich aber schon schockiert, wie sexistisch und beleidigend sie sind.»

Angriffe auf junge Frauen aus dem bürgerlichen Lager keine Seltenheit

«Inzwischen ist jede Social-Media-Plattform toxisch»

Auch Politologe Mark Balsiger sagt: «Inzwischen ist jede Social-Media-Plattform toxisch. Wer sich dort exponiert, muss jederzeit mit Kritik, Häme oder sogar einem Shitstorm rechnen.» Gerade auf Twitter habe sich eine Unkultur herausgebildet: «Eine Legion an Usern arbeitet sich regelmässig an anderen ab. Zielscheiben werden zumeist solche, die sich mit provokativen Aussagen bekannt gemacht haben. Viele von ihnen werden politisch am rechten oder am linken Rand verortet.»