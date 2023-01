Ohne Fahrausweis im Führerstand: Berufsverbot für Basler Bus-Chauffeur

1 / 3 Ein ehemaliger Buschauffeur der Basler Verkehrs-Betriebe war 250 Tage lang noch im Liniendienst tätig, obwohl ihm der Führerschein schon definitiv abgenommen wurde. 20min/Michael Scherrer Er war nach einem Streit auf der Rennbahnkreuzung 2019 in Muttenz geflüchtet und hatte dabei fast einen Mann überfahren und fiel später auch noch durch einen Drogentest. Kanton BL/Tom Bisig Am Dienstag wurde er nun verurteilt. Das Gericht erlegte dem 38-Jährigen auch ein Tätigkeitsverbot auf. Tom Bisig

Darum gehts

Nach einem Streit auf der Rennbahnkreuzung in Muttenz im September 2019 hätte der heute 38-jährige Berufschauffeur kein Lenkrad mehr anfassen dürfen. Eigentlich. Nach dem Streit mit einer 40-jährigen Automobilistin soll er Panik wegen umherstehender Schaulustiger bekommen haben und ergriff die Flucht. Als er sein Auto startete, wollte ihn ein bis heute unbekannt gebliebener Mann daran hindern. «Sie haben beschleunigt, als wäre die Ampel auf Grün gesprungen», hielt Gerichtspräsident Christoph Spindler dem Beschuldigten am Dienstag am Baselbieter Strafgericht vor. Der Mann sprang auf die Haube und wurde kurz vor der Kreuzung abgeworfen.

Das brachte einen Schuldspruch wegen Gefährdung des Lebens ein. Weil der Mann nach dem Abwurf von der Motorhaube verschwand, ist unklar, ob er dabei verletzt wurde. Nach seiner halsbrecherischen Flucht meldete sich der Beschuldigte aber bei der Polizei. Eine Nacht verbrachte er in der Folge in Untersuchungshaft, der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Billett wieder da, Drogentest positiv

Vorübergehend liess sich der Buschauffeur der Basler Verkehrs-Betriebe in die Werkstatt versetzen. Den wahren Grund für den Ausweisentzug verheimlichte er seinem Arbeitgeber. Nur: Kurz nachdem er seinen Permis wiedererlangt hatte, musste er ihn wegen eines positiven Drogentests definitiv abgeben. Davon erzählte er den BVB nichts und war bis im Herbst 2022 noch weitere 250 Tage als Chauffeur im Fahrdienst tätig. «Obwohl man Ihnen aus gutem Grund den Führerausweis entzogen hat», so Spindler. Dass der Chauffeur in diesem Zeitraum in seinem Privatwagen unter Kokaineinfluss in eine Kontrolle geriet, wird dabei fast zur Randnotiz.

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte den 38-Jährigen wegen Gefährdung des Lebens, Fahrens ohne Berechtigung und weiterer Delikte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten und einer bedingten Geldstrafe über 6270 Franken. Für die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes gab es noch eine Busse von 200 Franken obendrauf. Zusätzlich sprach das Gericht ein fünfjähriges Tätigkeitsverbot im gewerbsmässigen Personentransport aus. «Sie gehören nicht auf die Strasse», machte ihm Spindler in aller Deutlichkeit klar.

Gute Prognose mit Vorbehalt

Der Verurteilte hat inzwischen eine Tätigkeit ausserhalb des Fahrbereichs in einem ÖV-Unternehmen angetreten. Dem Ersttäter stellt das Gericht eine ansonsten gute Prognose und rechnete ihm auch positiv an, dass er sich bereits in eine Therapie begeben hatte. Bevor er den Gerichtssaal in Muttenz verlassen durfte, liess ihn Spindler aber wissen: «Sie können sich jetzt nichts mehr leisten, gar nichts mehr.»